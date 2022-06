Tierheim Bamberg: Hündin Mina aus Italien sucht beständiges Heim

aus Als Welpe mit ihren Geschwistern in Italien gefunden - unruhige Zeit für Tier

mit ihren Geschwistern in Italien - Hochsensibler Laufhund braucht erfahrene Besitzer

Hündin Mina ist das Tier der Woche im Tierheim Bamberg. Seit Ende Februar 2022 kümmern sich die Tierschützer*innen um sie und hoffen, dass sie bald bei netten Menschen "ein neues Leben starten" kann. Ihre Vergangenheit ist von einigen Strapazen geprägt. Mina gehöre der Rasse Segugio Maremmano an und sei damit ein italienischer Laufhund.

Tierheim Bamberg: Hündin Mina als Welpe auf der Straßin Italien gefunden

Wie die Leiterin der Hunde Lisa Planke inFranken.de berichtet, habe man sie mit ihren Geschwistern im Alter von nur wenigen Monaten als Straßenhund gefunden. "Daraufhin kam sie in eine Auffangstation. Eine Tierschutz-Organisation hat sie dann in eine private Pension gebracht. Diese versorgt Hunde mit Option auf Vermittlung nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihre Geschwister dort auch hingekommen sind." Niemand habe sich in der folgenden Zeit wirklich für die Hündin interessiert, fügt Planke hinzu.

"Dann aber bekam sie die Möglichkeit, mit einigen ihrer Kumpels nach Deutschland zu kommen." So zog Mina Ende Februar in Bamberg ein und hat einen besonderen Charakter, wie die Pfleger*innen feststellten. "Sie ist recht unsicher und braucht Zeit, bis sie sich an neue Situationen gewöhnt und Vertrauen fasst", verrät eine Tierheim-Mitarbeiterin inFranken.de. Mina sei sogar hochsensibel und reagiere empfindlicher als andere Hunde auf Reize, so Planke. "Sie ist kein Anfängerhund. Wir suchen geduldige Leute für sie, die sich mit italienischen Laufhunden auskennen und sie mental und körperlich auslasten."

Im Tierheim Bamberg habe sie viel Kontakt mit ihren Artgenossen und kein Problem mit ihnen. Optimal wäre ein "souverän erzogener Ersthund" im neuen Zuhause. "Im Haushalt sollen keine Kinder oder Kleintiere leben. Sie möchte eher ländlich untergebracht werden, mit einem sicheren eingezäunten Garten", schreibt das Tierheim Bamberg über Hündin Mina. An der Leine gehe sie problemlos. Wie Lisa Planke zusammenfasst, sei Mina ein "super Hund, wenn man sich etwas bemüht und eine ruhige Art hat".

Wer Mina ihre wohlverdiente Zuwendung geben möchte oder Fragen hat, kann sich telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de melden.