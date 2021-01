Die Vereinbarung eines Termins bei der Kfz-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle der Stadt Bamberg in der Moosstraße wird jetzt deutlich vereinfacht: Ab sofort können Bamberger Bürger Termine einfach und bequem rund um die Uhr online vereinbaren.

Und so funktioniert es

1. Seite www.stadt.bamberg.de/online-terminbuchung aufrufen

2. Anliegen auswählen (zum Beispiel "Zulassung")

3. Datum und gewünschtes Zeitfenster anklicken (nur freie Zeiten sind anwählbar)

4. eigene Kontaktdaten angeben

5. Datenschutzerklärung anklicken

6. Es erscheint eine Buchungsbestätigung.

7. Terminbestätigung geht per E-Mail ein.

Einen "kleinen, aber wichtigen Schritt auf dem Weg zur digitalen Stadtverwaltung " nennt Stefan Goller, Referent für Wirtschaft und Digitalisierung, die Freischaltung der neuen Internet-Tools zur Terminvereinbarung.

"Bürgerfreundliches Rathaus"

"Ein bürgerfreundliches Rathaus muss auch ein digitales Rathaus sein", bekräftigt Oberbürgermeister Andreas Starke . Das sei gerade in der Corona-Pandemie deutlich geworden.

Das Rathaus am ZOB folgt

Freilich soll es dabei nicht bleiben. Weitere besonders publikumsintensive Ämter sollen in Kürze folgen. So wird als nächstes das Rathaus am ZOB mit dem Einwohnermelde- und Passwesen sowie der Infothek eine Online-Terminvereinbarung anbieten. red