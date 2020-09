Gut 100 Kulturbegeisterte haben am Donnerstagabend den Auftakt zum "Nachsommer an der Erbaspitze" genossen. Trotz Sicherheitsabstand aber dafür mit farbenfrohem Sonnenuntergang kam gute Stimmung auf. Den Anfang der zehntägigen Veranstaltung des Kulturamtes der Stadt Bamberg machte "Kontakt - Das Kulturprojekt" mit fünf lokalen Bands.

Die Wiederbelebung des außergewöhnlichen Auftrittsortes unweit des Hafens wurde durch die städtische Aktion "Köpfe für Kultur" ermöglicht, die private Spenden für die Bamberger Kulturszene einspielte. Daraus bastelte das Kulturamt innerhalb weniger Wochen eine coronataugliche Veranstaltungsreihe, die sich zwischen Tanz, Performance, Musikveranstaltungen, Lesungen und Theater bewegt. Die Veranstaltungen gehen noch bis Sonntag, 27.September.

Für Kurzentschlossene

Für Kurzentschlossene stehen zum Beispiel am Samstag und am Sonntag noch interessante Veranstaltungen im Kalender, die noch nicht ausverkauft sind: Am Samstagvormittag und -mittag sind noch Karten für die Band "Friends of Variety"(10.30 Uhr) sowie "Jazz-Pantz-Reloaded" (12 Uhr) zu haben. Am Sonntag um 15 Uhr liest Stephan Bach für die Kleinen "Der Schatz des Piraten", gefolgt von Rühlmann und Heimüller, die um 17 Uhr "Alles bloß kein Liebeslied" auf die Bühne bringen. Im Anschluss präsentiert Annette von Bamberg um 18 Uhr ihr neues Kabarettprogramm "Es gibt ein Leben über 50 - zumindest für Frauen". Den Abschluss am Sonntag startet um 20 Uhr mit einer Lesung von Martin Beyer aus "Und ich war da", welcher Antonia Hausmann zur musikalischen Begleitung ins Boot geholt hat.

Wer sich Karten sichern will, kann von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr im Bamberger Stiftsladen oder in der Collibri-Buchhandlung von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, sowie samstags zwischen 10 und 15 Uhr noch Tickets bekommen. Restkarten sind dann noch an der Tages- beziehungsweise Abendkasse mit zuzüglich einem Euro pro Karte gegen Barzahlung erhältlich.