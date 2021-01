Heute Abend findet um 19.30 Uhr in der Turnhalle die nächste Sitzung des Marktgemeinderates statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehören unter anderem das Konzept des Tante-Emma-Ladens und der Antrag auf Zuschuss für das Instandhalten der Wege und Grabenreinigungsarbeiten in Kötsch. Auch die Dorferneuerung in Burgwindheim wird erörtert. red