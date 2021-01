Der lang ersehnte Schnee ist für die Natur um diese Jahreszeit optimal. Er gibt den Pflanzen den besten Schutz. Besonders die Saaten auf den Feldern fühlen sich unter dem Schnee wohl. Wie heißt es so schön in einem Gedicht von Friedrich Wilhelm Weber : "Es wächst viel Brot in der Winternacht, denn unter dem Schnee , frisch grünet die Saat. Erst wenn im Lenze die Sonne lacht, spürst du, was Gutes der Winter tat". Bei Kahlfrösten dagegen leiden die Pflanzen sehr.

Als Naturbenutzer sollten sich Langläufer und Spaziergänger im Winter an Regeln halten. Vor allem ist es wichtig, nicht Loipen oder Wege zu verlassen und kreuz und quer durch die Wälder zu streifen. Damit werden die Rückzugsgebiete des Wildes empfindlich gestört. Die Energieverschwendung der Tiere bei der Flucht ist bei großer Kälte und geschlossener Schneedecke sehr problematisch. Gerade in dieser Zeit braucht das Wild besondere Ruhe in seinen sogenannten Einständen. Eine Unsitte ist es auch, dass Hunde von Langläufern und Wanderern oft frei herumlaufen. Schnell kann der Jagdinstinkt bei den sonst so treuen Begleitern durchgehen. Wenn sich die Menschen in der Natur normal bewegen und auch dabei reden, schätzt das Wild sie nicht als eine besondere Gefahr ein.

Knospen sind für manche Vogelarten jetzt im Winter ein beliebtes und nahrhaftes Vogelfutter. So ist der kurze, abgerundete Schnabel beim Dompfaff mit sehr scharfen Schneidekanten ausgerüstet. Damit können leicht Knospen von Bäumen und Sträuchern wie mit einer Baumschere abgezwickt werden. Manchen Obstbauern gefällt der Knospenfraß an ihren Bäumen nicht besonders. Da aber im Frühjahr Unmengen von Raupen für die Aufzucht der Jungvögel benötigt werden, ist damit für einen Ausgleich gesorgt. Der melodisch flötende Gesang des Dompfaffs ist oft sogar im Winter bei mildem Wetter zu hören. Früher wurde dieser wunderschöne Vogel auch im Käfig gehalten. Mit viel Geduld konnten die Dompfaffen komplizierte Melodien lernen.

Die Zweige von ausgedienten Christbäumen eignen sich wunderbar zum Abdecken von Rosen und anderen empfindlichen Pflanzen . Das Reisig schützt vor Sonnenstrahlen, die das Gewebe in Verbindung mit Frost austrocknen lässt. Der Fachmann nennt diese auftretenden Schäden dann treffend Frosttrocknis. Die gefährliche Zeit ist daher für empfindliche Pflanzen wie zum Beispiel Rosen , Schmetterlingssträucher und Bauernhortensien besonders im Februar und März, wenn die Sonne immer stärker scheint und es nachts zudem noch Frost gibt.

Vor allem bei Mauerspalieren kann es besonders im Spätwinter große Temperaturunterschiede geben. Selbst bei minus 10 Grad Lufttemperatur hat eine stark besonnte Südmauer nahe der Oberfläche eine Temperatur von 20 Grad plus. Da Hausmauern meist hell sind, wird diese Wärme reflektiert und an die nahe Umgebung abgegeben. Ist dort eine Spalierpflanze wie zum Beispiel eine Kletterrose, taut diese quasi auf und "geht in den Saft". Verschwindet dann die Sonne am späten Nachmittag, gibt es binnen weniger Minuten einen großen Temperaturunterschied von 20 bis 30 Graden ins tiefe Minus. Das übersteht kaum ein Gewächs, da die Triebe und Äste buchstäblich aufreißen. Eine Beschattung mit Tannenzweigen ist deshalb nicht nur für die Triebe und Äste beim Spalier ein direkter Schutz vor der Wintersonne, sondern verhindert vor allem ein zu starkes Aufheizen des Mauerwerkes dahinter.

Gerade an dunklen Wintertagen ist es wichtig, frische Blumen im Haus zu haben. Das Stimmungstief wird dann wesentlich erhellt. Seit einiger Zeit werden die ersten angetriebenen Tulpen verkauft.