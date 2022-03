Tankstellenüberfall in Bamberg - Täter flüchtet und trägt auffälliges Oberteil: Im Bamberger Stadtgebiet läuft aktuell ein umfangreicher Polizeieinsatz. Grund ist ein Tankstellenüberfall, der sich am um kurz vor 11 Uhr ereignet hat.

Laut Polizeipräsidium Oberfranken hatte eine Person eine Tankstelle in der Coburger Straße in Bamberg überfallen. Danach flüchtete der Täter in Richtung einer Kleingartensiedlung.

Überfall auf Tankstelle in Bamberg: Täter auf der Flucht - auffälliges Oberteil

Nach dem Flüchtigen wird aktuell mit Hochdruck gesucht, Mit einem Hubschrauber und Spürhunden ist die Polizei vor Ort. Der Täter wird wie folgt beschrieben.

männlicher Täter

1,80 Meter groß

dunkle Sporthose

auffälliges rotes Oberteil

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Mitnahme von Anhaltern generell und in diesem speziellen Fall sehr gefährlich sein kann.

Da die Tankstelle nah an den Gleisen der ICE-Strecke München-Berlin liegt, musste der Zugverkehr bis etwa 13 Uhr unterbrochen werden. Aktuell fahren die Züge wieder, es kann allerdings weiterhin kurzfristig zu Unterbrechungen kommen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.