Am Dienstagvormittag (31. Januar 2023) hat die Sichtung eines Polizeihubschraubers im Kreis Bamberg bei manchen Menschen augenscheinlich für Unruhe gesorgt. In einer Bamberger Facebook-Gruppe wird zudem berichtet, dass die Wasserschutzpolizei auf dem Main unterwegs sei. inFranken.de hat bei der Polizei nachgefragt, was hinter den Beobachtungen steckt.

Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken handelt es sich bei den Maßnahmen um eine "nochmalige Absuche" des betroffenen Gebiets infolge eines Vermisstenfalls. "Neben der Wasserschutzpolizei Bamberg ist auch die Polizeihubschrauber-Staffel aus Roth vor Ort", erklärt Präsidium-Pressesprecher Rainer Erfurt inFranken.de am frühen Mittag. Die Suchaktion sei auf Initiative der örtlichen Dienststelle erfolgt.

Bischberg: Polizei setzt Suchaktion am Himmel und zu Wasser fort - 67-Jähriger seit Weihnachten verschwunden

Hintergrund ist demnach der seit Wochen als vermisst gemeldeter Mann. Der 67-Jährige wird bereits seit Heiligabend (24. Dezember 2022) gesucht. Er hielt sich seinerzeit zuletzt im Bereich Bischberg auf. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,82 Meter groß

kräftige Statur

kurzes graues Haar

kein Bart

Brillenträger

Der 67-Jährige war zuletzt mit einer blauen Jacke bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Seit vergangenem Freitag war außerdem ein Mann aus Bamberg vermisst worden. Er ist inzwischen wohlbehalten nachhause zurückgekehrt, wie die Polizei bekannt gab.