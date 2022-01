In diesem Jahr soll das traditionelle STWB Brose Bamberg Feriencamp in den Pfingstferien vom 7. bis zum 10. Juni stattfinden. Dann wollen die Stadtwerke und der neunmalige Deutsche Meister wieder Eltern dabei unterstützen, ihren Beruf und die Kinderbetreuung besser miteinander zu vereinbaren. Wer Interesse an dem Camp hat, sollte sich den kommenden Dienstag, 1. Februar, 10 Uhr, im Kalender notieren – ab dann sind Anmeldungen zum Camp möglich, wie die STWB Stadtwerke Bamberg GmbH mitteilt.

Das Anmeldeformular ist ab dem 1. Februar über die Webseite www.stadtwerke-bamberg.de/feriencamp erreichbar. Nach den aktuellen Hygieneschutzvorgaben können in diesem Jahr 100 Kinder an der Ferienbetreuung teilnehmen. „Weil wir in jedem Jahr schnell ausgebucht sind, wird es eine Warteliste geben – für den Fall, dass im Juni doch mehr Kinder teilnehmen dürfen“, sagt Campleiter Sebastian Böhnlein, der beim Freak City Bamberg e. V. für Schul- und Breitensport und für Soziales verantwortlich ist. Gemeinsam mit den Stadtwerken ist Böhnlein fest entschlossen, die Neuauflage der Ferienbetreuung wieder als Präsenzveranstaltung durchzuführen: „So können wir die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich entlasten“, sagt Böhnlein.

Die professionelle Ferienbetreuung wird zum zwölften Mal stattfinden. Mit der Verlegung in die Pfingstferien ist sichergestellt, dass die Kinder noch mehr Zeit draußen an der frischen Luft verbringen können. „Wir hoffen, dass die Pandemiesituation bis dorthin soweit unter Kontrolle ist, dass das Camp ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Denn, auch das ist und bleibt klar: Die Gesundheit aller steht an erster Stelle und hat höchste Priorität“, sagt Böhnlein.

Bei dem geplanten Feriencamp vom 7. bis zum 10. Juni 2022 können sich bis zu 100 Kinder zwischen sieben und 14 Jahren auf Basketballtraining, interessante Workshops und spannende Exkursionen freuen. Die Eltern können sich dank der guten Ausbildung und langjährigen Erfahrung der Brose Bamberg Jugendtrainer auf eine professionelle Betreuung ihrer Kinder verlassen. Die Teilnahme kostet 140 Euro. Alle Infos unter www.stadtwerke-bamberg.de/feriencamp