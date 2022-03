Um kurz nach 13 Uhr ist am Montag (7. März 2022) ein Brand in einer Schreinerei in der St.-Martin-Straße in Stübig bei Scheßlitz (Kreis Bamberg) ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, handle es sich um einen Dachstuhlbrand. Derzeit seien derzeit keine Personen in Gefahr,

Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Ersten Informationen zufolge konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © 12019/pixabay.com (Symbolbild)