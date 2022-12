Strullendorf vor 2 Stunden

Verkehrsunfall

Zu schnell und nicht angeschnallt in die Kurve - nur das Glück verhindert schlimmen Verkehrsunfall auf B505

Am frühen Montagmorgen ist der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Kollegen auf der B505 in Richtung A3 unterwegs. Nicht angeschnallt und zu schnell geht es in eine Kurve. Die Männer hatten wohl Glück, dass der Unfall nicht schlimmer endete.