Zu einem folgenschweren Missverständnis ist es am Freitag (27. Januar 2023) in Strullendorf im Landkreis Bamberg gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land in ihrem aktuellen Bericht mit.

Kurz vor 13 Uhr verabschiedete sich im Bereich der Grund- und Mittelschule ein neunjähriger Junge von seinem Kumpel mit den Worten "Tschüss Penner".

Mann geht in Strullendorf auf Neunjährigen los

Das habe ein unbekannter Mann anscheinend missverstanden. Er packte den Jungen am Hals, hob ihn hoch und drohte ihm Prügel an. Der 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann entfernte sich danach zu Fuß mit einer Frau und einem Mädchen in Richtung Lindenallee. Er wird folgendermaßen beschrieben:

bärtig

circa 1,65 Meter groß

groß etwas dicker

trug dunkle Jeans, ein blaues Hemd und braune Schuhe

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.

