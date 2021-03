Die Polizei ist in der Nacht von Montag (08. März 2021) auf Dienstag (09. März 2021) über eine Auseinandersetzung in der Asylbewerberunterkunft in Bamberg verständigt worden.

Laut Informationen der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt stellte sich beim Eintreffen einer Streife heraus, dass zwei Männer in Streit geraten waren. Ein 50-Jähriger ging dabei mit einer Eisenstange auf seinen Kontrahenten los.

Streit eskaliert: Mann geht mit Eisenstange auf Kontrahenten los

Außerdem beschädige er Türen und Wände. Zuerst konnte der Kontrahent dem 50-Jährigen ausweichen, dennoch traf der Angreifer ihn mit einem Faustschlag im Gesicht.

Der 50-Jährige wurde aufgrund seines Alkoholpegels von 1,26 Promille und seiner Aggressivität von den Beamten in Gewahrsam genommen.