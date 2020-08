Stehbier-Verbot: Das ist in Bamberg erlaubt

Nach einer kurzen Auszeit wurde das Stehbier-Verbot in Bamberg bis zum 25. August verlängert. Der Ausschank von alkoholischen Getränken ist ab 20.00 Uhr im Geltungsbereich Sandgebiet, auf der Unteren und Oberen Brücke, dem Obstmarkt und am Gabelmann von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor einem gesetzlichen Feiertag verboten. Diese Maßnahmen wurden zum Schutze der Bevölkerung vor dem Corona-Virus eingeführt.

Ein Gastronom klagte bereits gegen das Gesetz, andere Bamberger sind verunsichert, was unter den Regeln des Verbots erlaubt ist. Denn derzeit ist die Polizei ab den Abendstunden mit mehreren Bussen in der Sandstraße und im Innenstadtbereich präsent.

Ausschank-Regeln in Bamberg: Darf ich ein Bier auf der Unteren Brücke trinken?

Derzeit werden die Regeln nach eigener Aussage des Polizeipräsidiums Bamberg gut umgesetzt. Bürger und auch die Gastwirte halten sich an das Ausschank-Verbot, sodass keine größeren Menschenansammlungen zustande kommen.

Vor allem die Untere Brücke ist ein beliebter Ort, um den Tag gemütlich mit ein bis zwei Bier ausklingen zu lassen. Seit dem Stehbier-Verbot bringen Menschen ihr eigenes alkoholisches Getränk aus dem Supermarkt mit. Das zählt allerdings schon zu Missachtung der Regeln, so die Bamberger Polizei. Man darf sich an den genannten Orten aufhalten, allerdings ist ein "Verweilen zum Zwecke des Alkoholgenusses verboten". Das heißt: Mit einem selbst mitgebrachten Bier durch die Stadt schlendern ist erlaubt, auch ein kurzes Verweilen oder Plaudern mit Bekannten, die einem zufällig begegnen, schließt das nicht aus. Gestattet ist jedoch nicht der geplante Genuss von Alkohol im oben genannten Geltungsbereich.

Die Präsenz der Polizei führe dazu, dass sich die Bürger größtenteils daran halten, lobt die Polizei. Bei Verstößen ist sie allerdings dazu fähig, Verwarnungen auszusprechen und Anzeige zu stellen. Im Ernstfall droht ein Bußgeld von 25 Euro.

Wird es eine neue Verlängerung des Stehbier-Verbots geben?

Ob das Stehbier-Verbot Ende August erneut verlängert wird, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Die Entscheidungsmacht liegt in dem Anliegen bei der Stadt. Beobachtungen und Einschätzungen der Polizei werden in die Entscheidung mit einbezogen, dabei komme es vor allem auf das Verhalten der Bürger in den letzten Tagen vor dem Ende des Verbots an. Denn eine Entscheidung wird laut der Polizei kurzfristig gefällt. Mit einer Verkündung über das weitere Vorgehen ist also erst zwischen dem 26. und 28. August zu rechnen.

