Stehbier-Verbot: Bamberger Gastwirt wütend - "Gäste sind geschockt"

Florian Müller glaubt nicht daran, dass das Stehbier-Verbot nachhaltige Wirkung zeigt. Leute, die Feiern wollen, "sitzen das jetzt aus". Vorübergehend werde das Problem, also die Menschenansammlungen, nur an andere Orte verlagert. In den Hain, an die Konzerthalle oder auf die Erba-Insel also. "Es sei denn, die Polizei will immer an den Wochenenden mit fünf bis sieben Bussen in der Innenstadt vor Ort sein", meint der Gastronom.

Apropos Polizei: Wie der Stellvertretender Leiter Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Alexander Rothenbücher, mitteilt, seien große Menschenansammlungen in der Bamberger Innenstadt am Wochenende ausgeblieben. Die Besucher auf der Unteren Brücke und im Sandgebiet hätten sich fast ausnahmslos an die geltenden Regeln gehalten. Gegenüber den Gastronomen hatte die Polizei erfreulicherweise nichts zu beanstanden.

Vereinzelt festgestellte Personengruppen seien von den Einsatzkräften der Polizei angesprochen und auf die aktuellen Vorschriften hingewiesen worden. Es seien "lediglich wenige Platzverweise"erforderlich gewesen. Die Bilanz der Polizei: "Auch wenn die vielen Besucher im Stadtgebiet aufgrund des guten Wetters generell zu zahlreichen gemeldeten Ruhestörungen führten, blickt die Polizei insgesamt positiv auf das Wochenende zurück. "

Auch unsere Autorin sieht Anwohnerbeschwerden in der Altstadt als Problem an und fragt: Soll die fränkische Kultur etwa aussterben?