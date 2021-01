Der Gemeinderat tagt am morgigen Dienstag ab 19 Uhr im Bürgersaal. Zu den Themen gehören die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das "Krug-Gelände" und der Antrag des SV Waizendorf auf Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung des Hauptplatzes in Waizendorf und des Trainingsplatzes in Höfen. red