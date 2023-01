Nur kurz war der Tatverdächtige eines Autodiebstahls im Besitz des Autos, der in Stegaurach gestohlen wurde. Beamt*innen der Dresdner Polizei stoppten den Mann wenige Stunden nach der Tat mit dem entwendeten Fahrzeug. Sie nahmen den Fahrer daraufhin vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt dieser nun in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg hervor.

Am frühen Dienstagmorgen (10. Januar 2023) entwendete ein zunächst Unbekannter einen Audi in Stegaurach. Als die Eigentümerin den Diebstahl ihres Autos bemerkte, verständigte diese die Polizeiinspektion Bamberg-Land. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in Sachsen geortet werden. Durch die Unterstützung der sächsischen Polizeibeamt*innen erfolgte schließlich die Kontrolle des Fahrzeugs im Raum Dresden. Die Polizisten stellten das gestohlene Auto sicher und nahmen den 27-jährigen Fahrzeugführer vorläufig fest. Dieser stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Stegaurach: Autodieb in Untersuchungshaft

Am Mittwochmittag (11. Januar 2023) wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Dieser sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Er muss sich jetzt für seine Tat strafrechtlich verantworten.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeug*innen, die am frühen Dienstagmorgen, zwischen 02.30 Uhr und 05.30 Uhr, im Bereich Stegaurach verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Vorschaubild: © Kai Remmers (Symbolbild)