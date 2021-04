Gasthaus im Kreis Bamberg in Flammen: Im Dachstuhl eines Gebäudes im Stegauracher Gemeindeteil Höfen ist am Freitagvormittag (9. April 2021) ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Polizei Oberfranken in einer Erstmeldung mit. Laut Mitteilung handelt es sich bei dem brennenden Haus um das Gasthaus Melber.

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, wurde der Brand gegen 10.15 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten laufen ebenso wie die Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen seien wohl keine Menschen verletzt worden.

Bei diesem Artikel handelt es sich um erste Informationen. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Angaben zur Verfügung stehen.