Das Trinkwasser der Gemeinde Steinfeld wies an mehreren Stellen bakterielle Verunreinigungen auf. Es wurde daher eine Abkochanordnung erlassen. Diese konnte jetzt wieder aufgehoben werden, wie das Landratsamt Bamberg am Montag (1. August) mitteilte. Bei Fragen kannst du dich an deinen Wasserversorger, die Gemeinde Steinfeld, wenden.