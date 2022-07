Am Montagvormittag (25. Juli 2022) hat die Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei eine Überladung von fast 30 % (= rund 12 Tonnen) bei der Kontrolle eines Langholztransporters auf der A70, am Parkplatz Paradiestal-Süd bei Stadelhofen festgestellt. So berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg. Dazu kamen noch eine Vielzahl weiterer Verstöße; unter anderem Ladungssicherung, Überhöhe und -breite, diverse Reifenschäden, unerlaubte Anbauteile, Geschwindigkeit und Sozialvorschriften.

Daher wurde die Weiterfahrt der "rollenden Zeitbombe", wie die Polizei schreibt, bis zur Behebung der gravierenden Mängel untersagt. Auf den 34-jährigen Fahrer und den Unternehmer kommen nun eine erhebliche Anzahl empfindlicher Bußgeldanzeigen zu.