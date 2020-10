Am dritten Spieltag der Bundesliga traten die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg auf der Anlage des TV 1860 Fürth gegen den FSV Erlangen-Bruck an und übernahmen nach dem 7:1-Sieg wieder die Tabellenspitze. Mit 3594 Kegeln wurde der FSV (3275) mit einer Differenz von 319 Kegeln bezwungen. Mit Sina Beißer und Melissa Stark (beide 621) sowie Corinna Kastner (602) standen die Tagesbesten auf Seiten des SKC.

Bereits in der Startgruppe zeigten Beißer und Kastner Kegelsport vom Feinsten. Rike Heym stand von der ersten Kugel an gegen Beißer, die mit 162, 151,150 und 158 Holz eine starke Serie spielte, auf verlorenem Posten . So kam es zu einem klaren 4:0 nach Satzpunkten (SP) und mit 621:497 zu einem Unterschied von 124 Kegeln. Mit 231 räumte sie auch dieses Mal riesig ab.

Kastner leistete sich im zweiten Satz mit 142 eine Schwächephase, die Brunner ausnutzte und zum 1:1 ausglich. Mit nochmaligen 142 aber gelang der Bambergerin die Führung nach Sätzen (2:1), bevor sie mit 168 noch einmal zu großer Form auflief. 602:560 und 3:1 SP lautete die Bilanz . Bamberg führte 2:0 und hatte 166 Kegel Vorsprung.

Melissa Stark machte in der Mittelgruppe schnell klar, dass sie die guten Bahnverhältnisse ausnutzen wollte und sicherte sich mit 157:153 gegen Schnetz Satz 1. Mit 154, 149 und 161 gewann sie auch die nächsten drei Sätze und hatte mit guten 222 im Abräumen die Erlangerin weiter distanziert. 621:571 und 4:0 SP waren eine ganz starke Vorstellung. Klara Sedlar hatte einen schweren Stand gegen Seifert, die in den entscheidenden Phasen die besseren Nerven hatte. So kam es zu einem knappen Rennen, das Seifert mit 3:1 SP und 574:567 für sich entschied. Nun stand es 3:1, und die Differenz betrug 209 Kegel.

Das Bamberger Schlussduo hatte dann wenig Mühe, den Sieg abzusichern. Beide begannen mit Ergebnissen über 150 stark und zogen jeweils mit 2:0 in Front. Den dritten Satz gaben sowohl Alina Dollheimer als auch Ines Maricic ab, sicherten sich aber souverän den letzten Satz, der beide zu 3:1 SP führte und weitere zwei Mannschaftspunkte für ihr Team bedeuteten. Beide räumten 213 ab. Die Differenz wuchs auf 319 anSKC FSV Erlangen-Bruck - SKC Victoria Bamberg 1:7

(6:18 Satzpunkte / 3275:3594 Kegel) Heym - Beißer 0:4 (497:621) Brunner - Kastner 1:3 (560:602) Schnetz - Stark 0:4 (571:621) Seifert - Sedlar 3:1 (574:567) Schardt - Dollheimer 1:3 (538:593) Wirth - Maricic 1:3 (535:590)