Bereits am dritten Spieltag der noch jungen Saison kommt es in der Bundesliga der Sportkegler zum Aufeinandertreffen der beiden Nachbarrivalen TSV Breitengüßbach und SKC Victoria Bamberg. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Zuschauerzahl auf 15 begrenzt. Die Partie ist daher bereits "ausverkauft".

Beide Teams starteten mit einer vermeidbaren Auswärtsniederlage und einem jeweils klaren Heimerfolg in die Saison. Daher sind bereits frühzeitig beide Mannschaften unter Zugzwang, um ihre Ausgangslage für die folgenden Spieltage weiter zu verbessern.

Obwohl sich die beiden Mannschaften im Sommer optisch und auch spielerisch noch einmal verändert haben, dürfen sich die wenigen zugelassenen Zuschauer auf ein spannendes Derby freuen, auch wenn die Corona-Bestimmungen einen "Hexenkessel" in den Frankenstuben nicht zu lassen werden.

Stimmen zum Nachbarduell

Daniel Barth (neuer Teamkapitän des SKC Victoria Bamberg): "Wir sind in diesem Spiel nicht der Favorit, was man schon im Vorfeld anhand der genannten Saisonziele ablesen kann. Gerade gegen so eine heimstarke Mannschaft wie Breitengüßbach wird es daher sehr schwer werden. Trotzdem sehe ich Chancen für uns. Wenige Zuschauer auf Grund der aktuellen Situation und eine ganz andere Stimmung als gewohnt spielen uns als Gast sicherlich in die Karten! Außerdem schreiben Derbys immer ihre ganz eigenen Gesetze, und wenn wir es wirklich schaffen, als Mannschaft unsere Leistung zu zeigen, haben wir auch alle Chancen. Nach dem letzten Spieltag und der unerwarteten Niederlage in Schwabsberg steht im Moment der TSV auch deutlich mehr unter Druck als wir. Die haben also so einiges gut zu machen und werden daher auch top-motiviert sein. Wir müssen einfach unser Spiel spielen und dann da sein, wenn unsere Chancen kommen und diese auch nutzen. Ich bin von unserer jungen Truppe sehr überzeugt und optimistisch für ein spannendes Duell.

Christian Jelitte , (Leistungsträger des TSV Breitengüßbach): "Zum Derby brauche ich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen. Es hat vielleicht normalerweise immer seine eigenen Gesetze, aber an diesem Samstag sehe ich es etwas anders. Das Spiel am vergangenen Wochenende in Schwabsberg war mehr als bitter für uns, ist aber auch schon vorbei, daher geht der Blick nur noch nach vorne. Deswegen heißt es für uns jetzt am Samstag auch richtig Vollgas zu geben und die Weichen komplett auf Angriff zu stellen! Wir spielen zu Hause, und der Gegner muss das von Anfang an auch sofort spüren, dass es dieses Jahr für ihn im Derby in den Frankenstuben nichts zu holen geben wird."

Markus Habermeyer (Vorsitzender des SKC Victoria Bamberg): "Bisher waren es stets Derbys, die von gegenseitigem Respekt geprägt waren. Dies wird auch diesmal wieder der Fall sein. Wir haben zwar drei absolute Leistungsträger verloren, aber trotzdem eine gute und junge Mannschaft in die Saison schicken können. Mit Fabian Lange und Flo Seiler haben wir zwei absolut hungrige Spieler eingebaut und mit Tim Brachtel, dem dritten Neuen, das wohl derzeit größte deutsche Talent im Kegelsport in unseren Reihen! Sie alle wissen, was im Derby auf sie zukommt und werden sicher topmotiviert ins Spiel gehen. Güßbach ist definitiv der Favorit und hat mit Julian Hess und René Zesewitz zwei Topspieler dazubekommen, was das Team noch einmal deutlich stärker macht. Sollten sich aber Chancen auftun, dann müssen wir da sein und zuschlagen. Ein Punktgewinn beim TSV wäre auch schon ein Erfolg für uns."

Tobias Stark (Teamkapitän des TSV Breitengüßbach): "Der Saisonstart ist mit der Niederlage am vergangenen Wochenende sicherlich nicht so gelaufen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, und da wir es selbst in der Hand hatten, um so bitterer. Für uns war es jetzt wichtig das Spiel unter der Woche möglichst schnell aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und den Fokus voll und ganz auf das Heimderby am Samstag zu legen. Bamberg hat sicherlich nicht mehr die Mannschaft wie in den vergangenen Jahren, und daher schlüpfen wir wohl auch erstmalig in die Favoritenrolle bei dieser Begegnung, gerade auch weil wir zu Hause in den Frankenstuben spielen. Dennoch dürfen wir das junge und motivierte Team um die Routiniers mit Cosmin Craciun und Radek Hejhal nicht unterschätzen. Wir müssen diesmal vom ersten Wurf an voll fokussiert da sein und unsere Leistungen auf die Bahn bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Wir haben dieses Jahr einen breiten Kader. Jeder ist heiß darauf zu spielen und muss das dann auch auf der Bahn zeigen, nur so können wir eine Situation wie in Schwabsberg zukünftig vermeiden."red