Eine hochkarätige Verpflichtung melden die Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Bamberg. U18-Europameisterin Julia Förner kehrt zu ihrem Heimatverein zurück. Die 19-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Bundesligisten Angels Nördlingen unter Vertrag. Da sie nun aber in Erlangen ein Medizinstudium beginnt, entschied sie sich, das eingeschlagene regionale Konzept in Bamberg zu unterstützen. "Viele Vereine hatten Interesse, Julia zu verpflichten. Jedoch hat sie immer betont, dass es, wenn es mit dem Studienplatz in Erlangen klappt, eine Herzensangelegenheit für sie ist, wieder mit ihren langjährigen Mitspielerinnen in Bamberg aufzulaufen. Für uns ist das fantastisch und zeigt auch, welch herausragende Qualitäten Julia als Mensch hat", sagt DJK-Trainer Steffen Dauer.

Sieben Eigengewächse

Mit Jana Barth, Nina Kühhorn, Sarah Spiegel, Anna Hübschmann, Nora Hummel (mit Doppellizenz für den Regionalligisten SC Kemmern), Julia Volk (mit Doppellizenz für den Regionalligisten TS Herzogenaurach) und Förner hat die DJK nun schon sieben Eigengewächse im Team. Auf der Suche sind die Bambergerinnen noch nach Verstärkungen auf den großen Positionen.red