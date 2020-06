Johan Roijakkers verabschiedet sich aus Göttingen

Der 39-jährige Niederländer wird stark in Verbindung mit dem neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg gebracht. Die Franken hatten vor einer Woche ihren belgischen Cheftrainer Roel Moors und dessen Assistenten Thomas Crab freigestellt. Beide besitzen einen Vertrag bis 2021.

Assistenen ebenfalls weg

Mit Roijakkers verlassen Göttingen auch die Assistenztrainer Hylke van der Zweep und Julian Meier sowie Athletiktrainer Domenik Theodorou. Roijakkers stieg 2014 mit Göttingen in die Bundesliga auf und schafft trotz eines kleinen Etats stets den Ligaverbleib. Ob der Niederländer in Bamberg unterschreiben wird, wollte am Dienstagabend auf Nachfrage beim Verein niemand bestätigen.

"Die Entscheidung, Göttingen zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen", sagt Roijakkers auf der Homepage der "Veilchen". "Ich habe hier den größten Teil meiner Karriere verbracht. Die BG Göttingen ist mir sehr ans Herz gewachsen. Nach acht Jahren ist es aber an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen."

"Es ist nicht in Worte zu fassen, was Johan für die BG Göttingen und den Basketball hier in der Region geleistet hat", sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. "Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich unser Klub zu einer guten Adresse in Deutschland entwickelt hat."us