Glücklich wirkte keines der beiden Teams am späten Samstagnachmittag in den Frankenstuben, als der Schiedsrichter das Derby der Kegler-Bundesliga mit einem 4:4-Unentschieden beendete. Die Gäste vom SKC Victoria Bamberg nicht, da die große Chance auf einen Überraschungscoup am Ende doch nicht ganz gelang und auch die Hausherren vom TSV Breitengüßbach nicht, die gleich vier Mannschaftspunkte (MP) auf der heimischen Anlage abgeben mussten, aber mit starkem Schlussspurt doch noch über die Gesamtkegelzahl von 3772:3756 das Unentschieden über die Ziellinie retten konnten.

Schon zu Beginn der Partie lief es nicht nach Plan für die Gastgeber, obwohl zunächst alles nach klaren Punkteverteilungen im Startpaar aussah. Denn Marco Scheuring ging gegen Gästekapitän Daniel Barth mit mit 2:0 Satzpunkten (SP) in Front, doch Barth steckte nicht auf, glich nach Sätzen aus und holte sich mit 629:620 Kegeln noch den MP. Ganz anders verlief es im Duell zwischen Mario Nüßlein und dem Tschechen Radek Hejhal, der die ersten beiden Bahnen für sich entschied und somit enormen Druck auf den TSVler ausübte. Dieser zeigte sich in der zweiten Spielhälfte erneut kämpferisch, gewann den dritten Abschnitt und lief in Satz 4 zur Höchstform auf. 181 Kegel zeigte der Totalisator, was neben dem Satzausgleich auch noch 656 Kegel auf die Gesamtanzeige brachte. Doch Hejhal blieb seiner Linie treu und erspielte zwei Gesamtkegel mehr (658), was den zweiten MP der Gäste zur Folge hatte.

Eine ungewohnte Situation für Christian Jelitte und Tobias Stark in der Mittelachse, zu Hause ohne einen gewonnenen MP auf die Bahnen zu gehen, und das merkte man zunächst auch ihrem Spiel deutlich an. Jelitte holte trotz verlorenem zweiten Satz gegen Florian Seiler noch souverän mit 610:573 bei 3:1 SP durch. Deutlich schwerrer hatte es TSV-Kapitän Stark, der nach 0:2-Rückstand gegen den nie aufsteckenden Fabian Lange zwar noch zum Ausgleich kam. Der Breitengüßbacher musste aber mit 611:620 bei Satzgleichheit wie bereits seine Teamkollegen im Start den nächsten wichtigen MP den Bambergern überlassen, was nun bereits drei verlorene Duelle für die Hausherren zur Folge hatte.

Schwierige Voraussetzungen also für das Schlusspaar um René Zesewitz und Miroslav Jelinek, der für den kurzfristig erkrankten Christian Rennert in die Startformation rutschte, denn mit Tim Brachtel und Cosmin Craciun hatten die Gäste sowohl ihr größtes Talent als auch ihren international erfahrenen Spieler im Einsatz. Doch Zesewitz begann die Partie, als gäbe es kein Morgen mehr, brachte auf der ersten Bahn 173 und auf der zweiten sensationelle 187, so dass dem Bamberger Youngster trotz gutem Spiel nur das Nachsehen blieb.

Gerade wegen dieses starken Beginns entschied sich TSV-Trainer Albert Kirizsan bereits nach dem ersten Durchgang von Jelinek (144) gegen Craciun (167), taktisch zu reagieren und den ehemaligen Bamberger Julian Hess in die Partie zu bringen, was auch sofort fruchtete, denn mit 157:153 schaffte Hess den Ausgleich, und es keimte noch einmal Hoffnung im Lager der Hausherren auf. Doch diese wurden postwendend von Craciun im Keim erstickt, der eine tolle Partie ablieferte und mit 171:144 auf der dritten Bahn nahezu uneinholbar davonzog. Der fulminant aufspielenden Zesewitz brachte den Totalisator erst bei 673 Gesamtkegeln zum Stehen und machte wichtige Holz in der Gesamtwertung gut. Nebenan beendete Hess seine Partie mit soliden 602 Kegeln.

Der Schlusspunkt blieb somit Craciun vorbehalten, der taktisch etwas hinterher spielte und mit 643 Kegeln den MP holte. Die Gesamtholz blieben allerdings knapp mit 3772:3756 zugunsten der Breitengüßbacher bestehen.ts TSV Breitengüßbach - SKC Victoria Bamberg 4:4

(14:10 Satzpunkte / 3772:3756 Kegel) Scheuring - Barth 2:2 (620:629) Nüßlein - Hejhal 2:2 (656:658) Jelitte - Seiler 3:1 (610:573) Stark - Lange 2:2 (611:620) Zesewitz - Brachtel 3:1 (673:633) Jelinek/Hess - Craciun 2:2 (602:643)

Stimmen zum Derby

Cosmin Craciun (Spielertrainer des SKC Victoria Bamberg): "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Ich habe einen knappen Spielverlauf erwartet. Heute hätte jede der beiden Mannschaften gewinnen können. Daher bin ich mit dem Unentschieden zufrieden. Ein Punkt ist besser als kein Punkt. Teilweise müssen wir uns noch verbessern. Die Konzentration im Abräumen könnte noch ein bisschen höher sein. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Mit der Leistung unserer Spieler heute bin ich zufrieden, die Holzzahlen waren okay, da gibt es nichts zu meckern. Der Punktgewinn in diesem Derby gibt uns auf jeden Fall Rückenwind für die nächsten schweren Spiele." Tobias Stark (Kapitän des TSV Breitengüßbach): "Wir haben wie in der vergangenen Woche die Chance gehabt, im Startpaar den Mannschaftspunkt zu holen. Das haben wir nicht geschafft. Hinten heraus hätten wir mit etwas Glück über die Gesamtholzzahl sogar noch gewinnen können. Unser Trainer hat nach 30 Wurf Julian Hess für Miroslav Jelinek gebracht, um noch etwas Druck auf Craciun auszuüben. Aber Cosmin hat für die Victoria gut dagegengehalten, und so war dann klar, dass wir nur noch das 4:4 holen können. Das hat glücklicherweise heute geklappt. In der Woche zuvor in Schwabsberg war das ja nicht der Fall gewesen. Wenn wir heute wieder verloren hätten, hätten wir uns noch mehr geärgert als am vergangenen Wochenende. In der Gesamtbetrachtung geht das 4:4 für beide Mannschaften in Ordnung."