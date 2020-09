Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat sich prominent verstärkt. Elias Harris hat bei den Schwaben einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Der 36-fache Nationalspieler stand in den vergangenen sieben Jahren bei Brose Bamberg unter Vertrag und wurde mit den Oberfranken dreimal deutscher Meister sowie zweimal Pokalsieger.

Nach fast sieben schönen und erfolgreichen Jahren in Bamberg freue ich mich sehr auf neue Herausforderungen und bin mir sicher, dass ich diese hier bei den Riesen finden werde. Ich glaube, dass die Philosophie von Coach Patrick und mein Spielstil sehr harmonieren werden", sagte Harris.

In der vergangenen Spielzeit markierte der 31-Jährige im Schnitt 9,8 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,4 Assists pro Bundesligapartie. Insgesamt absolvierte Harris, der im Januar von den Los Angeles Lakers zu den Bambergern gewechselt war, 270 Pflichtspielen für die Oberfranken. Sein Vertrag bei Brose lief nach Ende der vergangenen Saison aus und wurde nicht verlängert.

Querelen um Gehaltsverzicht

Der Mannschaftskapitän war zuvor in Ungnade gefallen. Laut einer Vereinsmitteilung vom April sei er im Zuge der Corona-Krise als einziger Spieler nicht bereit gewesen, auf 50 Prozent seines Gehalts zu verzichten. Harris sah sich daraufhin öffentlich an den Pranger gestellt und schaltete einen Anwalt ein.

Ludwigsburg ist für den 31-Jährigen die sechste Station seiner Profi-Karriere. Nach den Anfängen in Speyer und Karlsruhe wechselte Harris in die Vereinigten Staaten. Im Anschluss an seine vierjährige Zeit an der Gonzaga University stand er bei den Los Angeles Lakers und deren G-League-Team D-Fenders unter Vertrag, ehe er 2013 nach Deutschland zurückkehrte. "Wir freuen uns darauf, dass uns Elias auf dem Feld verstärken und gemeinsam mit seiner Familie nach Ludwigsburg ziehen wird. Er scheint bereits jetzt in sehr guter Form zu sein und wird uns mit seinen Qualitäten und seiner Physis weiterhelfen", sagte Riesen-Headcoach John Patrick.

Während Harris ab sofort für die Schwaben auf Korbjagd geht, wird Adam Touray dies fortan nicht mehr machen: Die Ludwigsburg zogen eine vereinbarte Option im Vertrag des 26-Jährigen, so dass die Zusammenarbeit vorzeitig endet.

Marei wechselt nach Frankreich

Center Assem Marei, dessen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg nach Ende der vergangenen Saison aufgelöst worden ist, wechselt in die 1. französische Liga.

Der Ägypter geht künftig für die Levallois Metropolitans 92 auf Korbjagd. Beim Klub aus der Hauptstadt Paris erhält er jedoch nur einen Zweimonatsvertrag. Bis Ende November ersetzt Marei den verletzten Miralem Halilovic. Für die Bamberger kam Marei in insgesamt 27 Bundesligaspielen im Schnitt auf 10,2 Punkte und 5,9 Rebounds, in der Champions League steuerte er in 14 Partien acht Zähler und 5,5 Rebounds bei.

AEK Athen holt Darion Atkins

Der griechische Hauptstadtklub AEK Athen hat Darion Atkins unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner absolvierte in der vergangenen Saison acht Spiele in der Bundesliga und fünf in der Champions League für Brose Bamberg. red