Die Trikots der fränkischen Zweitligisten: Aufsteiger Würzburg lässt Club hinter sich

Anita Oswald schnappt das Trikot der Wrzburger Kickers in die Hand. Sie fhlt und tastet, sie zieht es auseinander. Das sei fr den ersten Eindruck besonders wichtig, sagt die Professorin fr Textildesign an der Hochschule Hof , ehe sie das Gleiche mit den Trikots des 1. FC Nrnberg und der SpVgg Greuther Frth macht. "So viel wie in den vergangenen 90 Minuten hab' ich noch nie ber Fuball gesprochen", wird sie am Ende des Termins sagen.