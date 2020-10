Ein Wildschwein flaniert über den Maxplatz. Eine Marktfrau hockt auf ihrem Gemüse und liest den Fränkischen Tag, ein Pfarrer singt für ein Wunder und ein Eisbär tanzt über die Pflastersteine.

Mit diesen Szenenbildern des Liederabends "Schöne Aussichten!" startet das E.T.A.-Hoffmann-Theater in die neue Spielzeit. Von Hildegard Knef über Katja Ebstein bis hin zu Lady Gaga singt sich das Ensemble quer durch Genres und Jahrzehnte.

Bamberger Klischees treffen auf Urgesteine

Neben der Kulisse des Maxplatzes verbindet die musikalische Leiterin Bettina Ostermeier die Figuren miteinander. Am Rand der Bühne sitzt sie im Frack mit Perücke und Schnauzer mal am Flügel, mal an der Ziehharmonika und beeindruckt auch mit ihrer glasklaren Gesangsstimme.

Unterbrochen werden die heiteren Musicalszenen von Textfragmenten des russischen Meisters des Paradoxen, Daniil Charms. Auf der Bühne treffen Bamberger Klischees und Urgesteine aufeinander: eine störrische Marktfrau (Marie-Paulina Schendel), die mit ihrer Schwertgosch'n Kunden vertreibt - von Einheimischen auch Humsera genannt -, ein Pfarrer (Daniel Seniuk), ein amerikanischer Brose-Basketballer (Ansgar Sauren), ein Pizzabote (Stefan Herrmann) und eine Braut auf der Suche (Antonia Bockelmann).

In grotesken Zusammentreffen erzählen die Figuren pseudophilosophische Parabeln oder liefern sich abstrus-komische Wortgefechte. So wiederholen Pizzabote und Pfarrer die gleichen Sätze mit jeweils anderer Betonung wieder und wieder, was in einem Gezänk gipfelt und den Pfarrer in eine Glaubenskrise treibt.

Der Gabelmoo in blauer Glitzer-Hotpants

Nach einem schlangenartigen Zungenzucken, das "Kiss"-Bassist Gene Simmons vor Neid hätte erblassen lassen, kämpft Seniuk im Metal-Song "Oh Lord" der Band "In This Moment" mit seinen inneren Dämonen. Bis sich aus der Pfarrerkutte der Bamberger Gabelmoo in blauen Glitzer-Hotpants und Aquaman-Gedächtnis-Perücke herauspellt.

Der Versuch einen Sinn in den Textfragmenten zu finden, ist zum Scheitern verurteilt. Es sind Alltagssituationen, die ins Abstruse überspitzt werden. Doch unter der grotesken Oberfläche liegen tiefergehende Themen.

"Bella Ciao" schlägt ernste Töne an

Ungewöhnlich ernst beginnt der Pfarrer das Lied "Bella Ciao". In das mehrsprachig die übrigen Figuren einstimmen. Dieses Lied bringt Hoffnung in dunklen Zeiten, einst von den italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg gesungen, avancierte es zur Hymne der antifaschistischen Bewegung.

Während des Lockdowns sendete Bamberg mit "Bella Ciao" eine Aufmunterungsbotschaft ins schwer gebeutelte Italien. Doch es enthält auch die deutliche Wahrung des Amerikaners: "I saw fascists all around".

In der Kulisse des Maxplatzes - samt aufwendig gestalteter Brunnenattrappe und einem exakten Nachbau der Sitzbänke vorm Rathaus - begegnen sich Menschen, diskutieren, demonstrieren öffentlich, suchen nach einem Sinn in all den apokalyptischen Schlagzeilen: Afrikanische Schweinepest, Klimawandel, Corona.

In diesem Sumpf der Ungewissheit kann selbst ein Pizzabote im Supermann-Cape zum Heiland avancieren, wenn er behauptet ein Buch zu besitzen, das die ersehnten Antworten liefert. Natürlich hat er sich vor seiner Verkündung Hände - und weil es gar so gut riecht - auch Mund und Achseln mit Desinfektionsmittel besprüht. Aus dem Buch vorlesen tut er nicht.

Nur 113 Gäste durften Platz nehmen

Coronabedingt blieben an diesem Abend viele Stuhlreihen im Großen Haus leer. Nur 113 Gäste durften den Hygienebestimmungen nach im Zuschauersaal Platz nehmen. Das tat der Stimmung des Publikums aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die bekannten Lieder wurden teils leise mitgesungen und die Gesangskunst der Schauspieler mit Szenenapplaus belohnt.

Auch auf der Bühne zieht sich das Hygienekonzept durch. Um Spucken beim Lautsprechen zu verhindern, tragen die Schauspieler erstmals am Gesicht festgeklemmte Mikroports. Dank der guten Toneinstellung merkt das Publikum nichts von dieser technischen Unterstützung.

Liebe auf Distanz

Die Inszenierung samt Tanzchoreographien sind auf das Abstandsgebot zwischen den Schauspielern abgestimmt. So wird die zarte Liebe von Braut und Basketballer mit schmachtenden Blicken und zögernden Gesten aus der Ferne dargestellt. Auch die Humsera macht ihre Gefühle durch ein überraschend leichtfüßiges Hüfteschwingen in Richtung Pfarrer mehr als deutlich.

Diese Liebe auf Distanz zieht sich bis ins letzte Bild, wenn über der Kulisse des Maxplatzes ein großes Herz schwebt, Glitzer vom Himmel fällt und die Figuren mit "U" und "Schlenk" dem Publikum zu prosten. Das Versprechen: Zusammenhalt und Liebe geht auch mit Abstand. Und die Schauspieler versichern im letzten Song: "We'll meet again", ob im Theater oder in den Gassen Bambergs.