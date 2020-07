Siebenhaar ist die Fürsprecherin der Bamberger Kultur

Sie hat Kunstgeschichte, Klassische Archäologie sowie Ur- und Frühgeschichte studiert, hat die Kulturredaktion von Radio Bamberg und in den vergangenen 14 Jahren die Pressestelle der Stadt Bamberg geleitet: Ulrika Siebenhaar. Nun verantwortet die 51-Jährige das städtische Kulturreferat - und ist in Zeiten von Corona gleich gefragt, dass die bereits schwer gebeutelte Kunstszene nicht auf wichtige Fördergelder verzichten muss. Den Kampf nimmt sie gerne auf, schließlich sei das kulturelle Angebot in Bamberg "unglaublich groß, großartig, vielfältig - und viel überraschender, als man es landläufig annimmt".

Welche Ideen und Meinungen sie zum Beispiel auch zur Club-Szene und zu Street-Art hat, aber auch zu den Leuchttürmen Bamberger Symphoniker oder E.T.A.-Hoffmann-Theater verrät Siebenhaar im ausführlichen Interview (inFranken-Plus-Artikel).