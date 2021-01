Eine Bauernregel lautet: "An Pauli Bekehr, der halbe Winter hin, der halbe Winter her". Der 25. Januar erinnert an die - in der Apostelgeschichte erzählte - wundersame Bekehrung des Christenverfolgers Saulus, der zum Apostel Paulus wurde. An diesem Gedenktag prüften früher die Bauern ihre Vorräte und rechneten aus, wie lange sie noch reichen können. Weitere Bauernregeln besagen: "An Sebastian(20. Januar) fängt der Baum zu saften an." "Wenn am Baum anklopft der Bastl, steigt der Saft schon in die Astl." "Sebastian, je kälter und heller, Scheunen und Fässer desto voller." Je mehr Saft in die Gehölze steigt, desto empfindlicher werden sie.

Wie wichtig der Lebensraum Garten für uns Menschen ist, zeigt deutlich die Corona-Pandemie mit ihren gesellschaftlichen Einschränkungen. Besonders mit zunehmendem Alter sehnen sich Menschen nach einem privaten Paradies. Aber auch für die positive Entwicklung der Kinder ist ein Garten von unschätzbarem Wert. Hier gedeiht die Liebe zur Natur und damit einhergehend auch die Achtung vor den Mitmenschen. Kinder nehmen hauptsächlich bis zum 14. Lebensjahr ihre Umwelt mit besonderer Klarheit auf. Davon zehren sie dann ihr ganzes Leben.

In den nächsten Wochen beginnen viele Hobbygärtner ihre Gartenbeete zu planen und Saat für Gemüse zu bestellen. Dabei wird nicht nur auf die Qualität geachtet, sondern auch auf die Optik. Neben farbigen Sorten von Mangold , Salaten und verschiedenen Kohlpflanzen sorgen besonders Tomaten, Paprika und Bohnen für ein buntes Farbenspiel. Farbstoffe wie Carotinoide und Anthocyane helfen den Pflanzen unter anderem bei der Abwehr von Krankheiten. Das gilt auch nach dem Verzehr dieser Produkte für den Menschen. Denn je bunter die Auswahl von Salaten und Gemüsen ist, desto größer der gesundheitliche Wert.

Ist der Boden ungefroren, kann jetzt bei der hohen Feuchte sehr leicht ein Stück Rasen umgegraben werden, um Beete für Küchenkräuter, Salate oder Gemüse anzulegen. Dazu ist es noch nicht zu spät. Kommt noch Frost, wird dieser dann auf der Oberfläche die Erdschollen krümelig machen. So kann nach und nach ein fruchtender Garten entstehen, der dem Besitzer Gesundheit schenkt. Das Gefühl, in der Erde zu buddeln, den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen, zu jäten und zu ernten, sich austoben zu dürfen, ist durch nichts Gekauftes zu ersetzen. Das Gärtnern bereitet eine innere Ruhe und Zufriedenheit. Ganz hoch zu bewerten ist der Genuss beim Zubereiten und Essen der selbstgezogenen Gartenprodukte.

Chicoree hat zwei Leben. Im Mai wird er ausgesät und kann sich bis Oktober entwickeln. Dann werden die Rüben ausgegraben und in einen Eimer gesetzt. Nur das "Herz" der Blätter bleibt oben erhalten. Bei 16 Grad in einem dunklen Raum kann er den Winter über angetrieben werden. Gute Voraussetzungen bieten dafür Heizungskeller. Ein übergestülpter Karton kann spärliches Licht, wie etwa von Lampen und Kellerfenstern, abwehren. Wenn die Blätter grün werden, sind sie nämlich bitter. Der angetriebene Chicoree tut der Gesundheit jetzt im Winter äußerst gut.

Wenn Weihnachtsbäume im Topf stehen, sollte man sie nicht gleich in den Garten setzen. Besser ist es, bis zum März damit zu warten. Bis dahin stehen sie am besten an einem kühlen, hellen und frostfreien Platz. Gegossen wird nur mäßig. Wenn die bewurzelten Weihnachtsbäume jetzt zu warm stehen, fangen sie schon zu stark das Treiben an. Die frühen Triebe werden weich und anfällig gegen Spätfröste.

Durch die Witterung bedingt, können heuer noch Edelreiser von Apfelbäumen geschnitten werden. Sie eignen sich direkt für die Winterhandveredlung (Kopulation). Für die Frühjahrsokulation und zum Pfropfen hinter die Rinde müssen aber die Reiser frostfrei und im feuchten Sand gelagert werden.