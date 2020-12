Da konnten manche ihren Augen kaum glauben, als sie die aktuelle Krippe in der Oberen Pfarre zu Gesicht bekamen. "Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln", findet Bernd F. in seinem Facebook-Kommentar, und auch Caren S. schreibt unter dem Facebook-Beitrag des FT: "Ich denke, wir haben schon genug damit im realen Leben zu tun, da muss das nicht auch noch bei solchen Darstellungen sein."

Die Krippe der Oberen Pfarre ist sowohl die größte als auch die älteste Krippe in ganz Bamberg. Und dieses Jahr tragen von den insgesamt 150 Figuren manche eine Corona-Schutzmaske.

Seit fast 50 Jahren finden sich jedes Jahr aufs Neue auch aktuelle Bezüge auf den vielen Nebenschauplätzen der Krippe. Entweder mit Bamberg-Bezug oder zu Themen, die die Leute gerade beschäftigen. "Wir haben nicht den Anspruch, dass das jedem gefällt", erklärt Roswitha Deuber, die ihrem Mann beim Aufbau hilft und dieses Jahr etwa 50 Masken für die Figuren genäht hat.

"Letztes Jahr hatten wir eine "Fridays For Future"-Demo mit eingebaut, oder davor ein Asylantennotheim, das hat auch manchen nicht gepasst", sagt Otmar Deuber. Der Pfarrer stehe voll und ganz hinter den Aktionen, und die meisten Reaktionen der Kirchenbesucher seien ebenfalls positiv.

Auch Facebook-Nutzer Georg P. schreibt: "Ich finde es gut, dass (...) die Botschaft von damals auch in der heutigen Zeit mit all ihren Facetten noch gilt." Am heutigen Mittwoch wird die Krippe auch schon wieder umgebaut, denn es werden jedes Jahr mehrere biblische Szenen dargestellt.