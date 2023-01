Am Montagnachmittag (9. Januar) hat eine Frau, nach einem Schockanruf, eine größere Summe Bargeld an eine weibliche Abholerin in Bamberg übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken erhielt die 63-Jährige gegen Mittag den besorgniserregenden Anruf, dass ihre Tochter einen tragischen Unfall verursacht habe, bei dem der Unfallgegner tödlich verletzt worden sei. Über mehrere Stunden hielten die Betrüger*innen die Dame am Telefon und gaben sich als Polizeibeamt*innen aus.

Bamberg: Seniorin wird Opfer der Schockanruf-Betrugsmasche

Nur durch Zahlung einer hohen Kaution an eine Angestellte der Justizkasse könne sie ihre Tochter vor dem Gefängnis bewahren. Für das im Raum Forchheim wohnhafte Opfer war klar, dass sie ihrem Kind helfen muss.

Daher übergab die Getäuschte ihr Erspartes in Höhe von mehreren 10.000 Euro im Zeitraum von 16.30 bis 17.30 Uhr an eine unbekannte Frau auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nürnberger Straße in Bamberg. Im Verlauf des Abends wurde die Dame jedoch misstrauisch und verständigte schließlich die Polizei. Die weibliche Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

alt dunkler Teint

längere grau-schwarze Haare

trug eine braune Daunenjacke

hatte eine schwarze Lederhandtasche bei sich

Nach Betrugsfall: Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeug*innen, die im Bereich der Nürnberger Straße/ Berliner Ring verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet oder eine Frau mit passender Personenbeschreibung wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand (dpa)