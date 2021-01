In der Zeit vom vergangenen Donnerstag auf Freitag brachte ein unbekannter Täter mittels Farbspray und Farbstiften ein Graffiti in der Geyerswörthstraße an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei-Inspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.