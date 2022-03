Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in eine Praxis und in mehreren darüber liegenden Wohnräume in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg ein. Bei den Einbrüchen wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und sucht aktuell nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Diebe entweder über die Praxishaupttür oder über den Seiteneingang in das mehrstöckige Gebäude. Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und öffneten weitere verschlossene Türen, die in private Wohnräume führten.

Schlüsselfeld: Unbekannte brechen in Praxis und in mehrere private Wohnräume ein

Die bislang unbekannten Diebe raubten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kriminalpolizei Bamberg.

Vorschaubild: © Silvia Marks/dpa-tmn