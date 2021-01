Auf der Kreisstraße zwischen Busendorf und Ummersberg geriet am Sonntagnachmittag ein 21-jähriger VW-Fahrer vor einer leichten Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug schleuderte auf die Gegenfahrbahn und dort über die Leitplanke in den angrenzenden Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Unfallschaden am Pkw sowie an sieben Leitplankenfeldern in Höhe von rund 4500 Euro.