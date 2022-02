Stark alkoholisierter Lkw-Fahrer auf A73: Am frühen Donnerstagmorgen (24.2.2022) fuhr ein 56-jähriger Sattelzug-Fahrer auf der A73 in Richtung Süden. Dies teilt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg in einem Pressebericht mit.

Im Bereich der Anschlussstelle Hirschaid wurde er schließlich von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert. Bereits zuvor war er anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da er mit seinem Sattelzug starke Schlangenlinien fuhr.

Lkw-Fahrer auf A73: Starke Schlangenlinien wegen 2,4 Promille im Blut

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 56-Jährige mit deutlich über 2,4 Promille unterwegs war. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt verboten und eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nahmen die Polizisten den Mann zudem in Gewahrsam. Gegen den Lkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gestellt.

Passend zum Thema: Erst gestern kam es auf der A73 zu einem schweren Unfall - ein Lkw-Fahrer war mit über zwei Promille gegen eine Außenschutzplanke gefahren.