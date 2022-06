Die Polizei wurde am Mittwochabend (8. Juni), kurz nach 20 Uhr, über eine Schlägerei in der Langen Straße unterrichtet.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten diese zwei betrunkene Männer im Alter von 31 und 43 Jahren antreffen. Wie sich herausstellte, gerieten die beiden Personen zunächst in einen verbalen Streit, weil der Ältere an der Fahrradklingel des Jüngeren klingelte. Daraufhin kam es zunächst zu einer Schubserei, bevor der 43-Jährige eine Bierflasche gegen den Kopf seines Kontrahenten warf, welche diesen am Ohr verletzte.

Schlägerei wegen Lappalie - an Fahrradklingel geklingelt

Die beiden Männer brachten es bei Alkoholüberprüfungen auf 1,3 bzw. 0,98 Promille.