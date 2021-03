Am Maximiliansplatz in Bamberg ist ein Konflikt zwischen zwei Männern eskaliert. Am Samstagnachmittag (06.03.2021) kam es gegen 15.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei einer der beiden Beteiligten im Krankenhaus landete.

Während der Auseinandersetzung schlug einer der beiden seinem Kontrahenten ins Gesicht, worauf dieser leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg.