Zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen kam es am Sonntagmorgen (13.03.2022) gegen 02.10 Uhr in der Dominikanerstraße im Sandgebiet in Bamberg.

Eine dreiköpfige Jugendgruppe stritt sich zunächst mit der anderen Gruppe junger Leute, bis ein 17-Jähriger von einem Unbekannten zu Boden gerissen wurde, der ihm in der Folge in den Nackenbereich und in den Rücken trat. Der junge Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

17-Jähriger bei Schlägerei in Bamberg verletzt - wer kann der Polizei Hinweise geben?

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hofft auf Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegennimmt.

Schon in der Nacht zum Samstag war in Bamberg ein Streit zwischen jungen Männern eskaliert - ein 26-Jähriger wurde durch Messerstiche schwer verletzt.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)