In der Ortsdurchfahrt Scheßlitz (St 2190) wird in der Hauptstraße im Bereich der Engstelle ein Gebäude teilweise abgebrochen und wieder neu aufgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 24. Oktober und dauern voraussichtlich bis zum 23. Dezember an. Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, müsse in dieser Zeit die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt werden.

Die Verkehrsführung erfolgt mittels Einbahnstraßenregelung. Aus Richtung Würgau kommend kann der Verkehr an der Baustelle vorbeifahren. Der Verkehr aus Richtung Bamberg kommend wird ab der Kreuzung in der Ortsmitte über den Altenbach (St 2187) und die Wilhelm-Spengler-Straße umgeleitet.

Außerdem wird der Gehweg im Baustellenbereich beidseitig gesperrt. Die Fußgänger werden über den Parkplatz neben dem Rathaus umgeleitet.

Um Beachtung und Verständnis wird gebeten.

