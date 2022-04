Ein stark betrunkener Mann lag am Sonntagabend (03.04.2022) auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Bamberger Straße in Scheßlitz, so die Polizeiinspektion Bamberg-Land. Zuvor war eine Mitteilung bei der Polizei eingegangen.

Der 61-Jährige konnte aufgrund seines Zustands kaum noch stehen. Ein anschließender Alkoholtest gab an, dass der Mann 1,9 Promille hatte.

Sein Fahrrad wurde verkehrssicher abgestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Außerdem verständigten die Polizeibeamten einen Bekannten des Mannes, um ihn abzuholen.

