Scheßlitz vor 8 Minuten

Feuerwehreinsatz

Heizungskeller in Vollbrand: Über 100 Feuerwehrleute vor Ort - drei Verletzte

In einem Scheßlitzer Ortsteil hat es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Der Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.