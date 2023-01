Scheßlitz vor 1 Stunde

Geburtstagsfeier

Neunundneunzigster Geburtstag in Bamberger Seniorenzentrum - Polin kam im Krieg nach Deutschland

Im Seniorenzentrum St. Kilian in Scheßlitz wurde am Dienstag, 10. Januar 2023, ein besonderer Geburtstag gefeiert: Die in Polen geborene Leokadia Wiesen ist 99 Jahre alt geworden.