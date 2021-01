Volt, ÖDP , Bambergs Mitte - nein, viel Macht besitzen die drei Stadträte dieser kleinen Gruppierungen sicher nicht in einem 44-köpfigen Gremium (plus OB). Und so könnte man die Forderung an das Stadtoberhaupt, die Ämter bis auf Weiteres ruhen zu lassen, einfach abtun als Wichtigtuerei und Selbstüberschätzung. Das relativiert sich aber bei einem Blick auf Grünes Bamberg , den wichtigsten Bündnis-Partner von Starkes SPD . Denn kein Wort des Rückhalts kommt für den OB von der größten Fraktion im Stadtrat. Dabei haben jetzt Politiker, die noch mit den Grünen inoffiziell eine Fraktionsgemeinschaft bilden, eine Forderung in den Raum gestellt, die gleichbedeutend mit dem Rücktritt Starkes ist - eine Ruhepause bis zum Ende der langwierigen staatsanwaltlichen Ermittlungen. Statt Starke den Rücken zu stärken, lassen die Grünen anklingen, dass politische Konsequenzen folgen könnten. Es scheint, als wäre es für sie nur zu früh für eine solche Forderung. Die Luft wird dünner für den OB.