Am späten Sonntagabend (12. März 2023), gegen 20.23 Uhr, war ein Mann im Reckendorfer Gemeindeteil Obermanndorf zu Fuß unterwegs. Durch einen Unfall wurde der 63-Jährige schwerstverletzt und starb.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte eine 62-jährige Autofahrerin mit dem Mann. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Tödlicher Unfall in Reckendorf - Mann war auf Straße unterwegs

Kurze Zeit nach dem Zusammenstoß starb der Mann noch an der Unfallstelle. Er erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Nach der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass er auf der Straße unterwegs gewesen war. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs wurde der Wagen der Frau sichergestellt und ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen.

Für die Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr Gerach rückte zudem mit zehn Einsatzkräften an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.