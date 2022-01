In der Nacht auf Montag (31. Januar 2022) kam es in Rattelsdorf zu einer Explosion. Laut dem Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) wurde zwischen 0.15 und 0.45 Uhr ein Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt. Die Täter ergriffen anschließend die Flucht.

Der Automat wurde vollständig zerstört, über die Beute ist derzeit noch nichts bekannt. Die Waffen- und Sprengstoffexperten des LKA haben mit Unterstützung der Bamberger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der verwendete Sprengstoff soll in den kommenden Tagen genauer untersucht werden.

Fahrkartenautomat in Rattelsdorf gesprengt

Das LKA bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Folgende Fragen stellen die Ermittler:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Bahnhofs von Rattelsdorf verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Fahrkartenautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise werden beim Landeskriminalamt unter der Nummer 089 / 1212 – 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.