Große Suchaktion im Kreis Bamberg: Eine 51-jährige Frau gilt seit Mittwochabend (18. Mai 2022) als vermisst. Ihr Auto wurde am Ebinger See in Rattelsdorf (Landkreis Bamberg) gefunden. Eine großangelegte Suche an mehreren Tagen blieb bisher erfolglos.

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr, die Wasserwacht und DLRG waren bereits im Einsatz. Ein Ende der Fahndung ist bis jetzt noch nicht in Sicht, teilt Matthias Potzel, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, inFranken.de mit.

Update vom 30. Mai 2022: Wo ist die 51-Jährige? Letzte große Suche im Kreis Bamberg erfolglos

Am Freitag (27. Mai 2022) lief die letzte große Suchaktion, berichtet Potzel. An dieser waren erneut Taucher beteiligt und der Suchradius um den See wurde weiter ausgeweitet.

"Die Kriminalpolizei prüft jetzt die weiteren Suchmaßnahmen und geht den vorliegenden Hinweisen nach". Wann die nächste Suchaktion geplant ist, wisse der Polizeisprecher nicht.

Die Fahndung läuft unabhängig von der Suche parallel weiter und allen nützlichen Hinweisen geht die Polizei nach.

Update vom 23. Mai 2022: "Keine Spur" der vermissten 51-Jährigen - Suchaktion läuft weiter

Die Frage, ob die Vermisste sich im See, im Gebiet um den See oder in einem nahegelegenen Ort befindet, konnte auch am Montag (23. Mai 2022) noch nicht geklärt werden. "Heute gibt es keine größeren Suchmaßnahmen, aber weitere Vorgehensweisen werden bereits geprüft", teilt Matthias Potzel, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, inFranken.de mit.

"Es gibt gar nichts Neues", erklärt Potzel zum Fall der vermissten 51-Jährigen, die nun bereits seit fünf Tagen als vermisst gilt. "Es läuft auch weiterhin als Vermisstenfall", sagt der Polizeisprecher und betont, dass die Suche weiterhin aufrechterhalten werde.

Trotz vereinter Kräfte bei der Suchaktion, an der sich bisher schon über 100 Einsatzkräfte beteiligt haben, gebe es "keine Spur" der Frau, deren Auto am Ebinger See bei Rattelsdorf gefunden wurde.

Meldung vom 20. Mai 2022: Polizei sucht weiterhin nach vermisster Frau am Ebinger See - "gehen allen Spuren nach"

Insgesamt beteiligten sich an der ersten Suchaktion am Mittwoch (18. Mai 2022) etwa 100 Einsatzkräfte. Auch ein Rettungshubschrauber und Personensuchhunde waren im Einsatz, so die Polizei. Die Suche begann in den frühen Abendstunden und dauerte etwa bis Mitternacht. Sie wurde am Donnerstag (19. Mai 2022) fortgesetzt. An diesem Tag lief die Suche von etwa 9 bis 23.20 Uhr und brachte ebenfalls keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, erklärt Herrmann.

Zwar seien die Hunde vielfach im Einsatz gewesen - "es hat sich aber keine entscheidende Fährte ergeben, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können", erklärt Herrmann. Denn aufgrund ihres guten Geruchssinns nähmen Hund auch durchaus ältere Fährten auf. "Wir gehen allen Spuren nach, die die Hunde aufnehmen."

Am Freitagmorgen (20. Mai 2022) um 8 Uhr startete die Suche erneut. "Heute ist auch eine Tauchergruppe aus Nürnberg mit zwei Booten und Sonar dabei, um den Boden des Sees abzusuchen." Auch auf dem Main sind die Boote unterwegs, fügt der Sprecher des Präsidiums hinzu. "Daneben ist auch eine Drohne im Einsatz."

"Wir hören nicht auf, bevor wir alles Mögliche getan haben"

Bei Vermisstensuchen komme man irgendwann an den Punkt, an dem das Gebiet "erschöpfend abgesucht" ist, so der Polizeisprecher. Dann ende zwar die Suchaktion, doch die Fahndung im Zusammenhang mit Zeugenhinweisen oder Ansatzpunkten im Umfeld der Person gehe weiter. Auch parallel laufe viel. "Es geht um Menschenleben. Wir hören nicht auf, bevor wir alles Mögliche getan haben.", so Herrmann.