Bamberg vor 30 Minuten

Sachbeschädigung

Randale im Stadtgebiet: Krawall-Partys auf Dach von Brose-Arena und in Atrium-Parkhaus

In den vergangenen Tagen haben Randalierer gleich an zwei Orten in Bamberg hohe Schäden angerichtet. Am Wochenende stieg eine wüste Party auf dem Dach der Brose-Arena. Am Mittwoch ließen Unbekannte dann ihre Zerstörungswut an den Feuerlöschern im Atrium-Parkhaus aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.