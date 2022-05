Die Polizei Bamberg wurde am Donnerstagabend (12. Mai 2022) gegen 20.30 Uhr zu einem Supermarktparkplatz in die Pödeldorfer Straße in Bamberg gerufen.

Dort randalierte eine 5-köpfige Familie und warf Einkaufswägen um, berichtet die Polizei. Der Familie, die angab, die Einkaufswägen als Sitzmöglichkeit zu nutzen, wurde ein Platzverweis erteilt.

Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Vorschaubild: © Beeki/pixabay.com