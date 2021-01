Was ist die Muttersprache Frankens? - Natürlich "fränggisch". Wir unterhalten uns nicht nur in unserem Dialekt, sondern fluchen auch in unserer ganz eigenen Sprache.

So ist auch so manches typisch fränkisches Schimpfwort entstanden. Die genaue Bedeutung eines fränkischen Schimpfwortes entfällt sogar so manchen waschechten Franken und Fränkinnen.

Von Maulaff bis Zipfelklatscher

Mit unserem Quiz kannst du dein Wissen um fränkische Schimpfwörter auffrischen oder ganz neue Beschimpfungen dazulernen. Viel Spaß!

Die mit fränkischen Schimpfwörtern kennst Du Dich jetzt aus, aber bist du auch ein echter Franke? Finde es heraus in unserem Franken-Quiz!