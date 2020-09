Der Flughafen Berlin Brandenburg, kurz BER, ist wohl jedem als der Pannenflughafen schlechthin bekannt. Am 30. Oktober 2011, also vor über 3000 Tagen, sollte der Hauptstadtflughafen ursprünglich eröffnet werden, doch ständig neu auftretende Probleme machten ihm zu schaffen. Ganze neun Jahre später, am 31. Oktober 2020, soll es nun endgültig so weit sein: Der Passagierbetrieb soll starten!

Damit auch alle Prozesse reibungslos ablaufen, testen seit Ende Juli immer wieder Komparsen den "neuen alten" Berliner Flughafen. Bereits Mitte Januar hatte ich mit einem Freund dazu beworben. Im September, passend zum Abschluss meines Berlinurlaubs, war es dann tatsächlich so weit: Als Proband durfte ich am Probebetriebstag des BER teilnehmen.

Die Anreise erfolgte mit der Bahn bis zum bisherigen Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF), der bereits am 25. Oktober zum Terminal 5 des BER werden soll. Von dort erfolgte der Umstieg in einen Shuttlebus zum Zielort. Grund dafür ist, dass der Bahnhof des neuen Flughafens noch nicht in Betrieb ist. Nach der Ankunft, den Taschenkontrollen, der Registrierung, der Aushändigung eines Lunchpakets und unseres Flughafenausweises erhielten wir eine Belehrung zum Infektionsschutz, unsere individuellen "Testidentitäten" und die von uns zu bereisenden Flüge samt allen Reiseunterlagen.

Der Probebetrieb beinhaltet die zweimalige Simulation eines Abflugs und einer Ankunft. In unserem "#BERtesten-Skript" wurden uns lediglich die Anzahl der zu übernehmenden Gepäckstücke (samt Handgepäck), die vor Ort ausreichend gestellt wurden, und die eventuelle Aufforderung zur Benutzung eines Gepäckwagens vorgegeben. Da jedoch auch Reisen mit Sperr- bzw. Sondergepäck keine Seltenheit mehr sind, wurde auch auf deren realistische Inszenierung Wert gelegt: So sollte ich mit einer entladenen Waffe samt Munition und Waffenschein reisen. Eine echte Überraschung!

Jetzt aber geht es los: Ich mache mich unter dem Namen "Hiddens Weap" auf dem Weg in die Abflughallen des BER. Und ich bin beeindruckt: Mich erwarten geräumige Hallen, viele Fahrstühle, ein sehr modern gehaltenes Design, basierend auf vielen Holzverkleidungen, klare Wegbeschilderungen inklusive anschaulicher Piktogramme, schöne Farben und - man mag es kaum glauben - modernste Technik. Das hätte ich nicht gedacht! Nun muss ich einchecken für LH 4044 nach München. Nach der Gepäckaufgabe und der Ausstellung meiner Bordkarte werde ich am Schalter über das Verfahren bezüglich des Reisens mit einer Waffe aufgeklärt: Ich soll mich zum Sondergepäckschalter Nord begeben, wo mich die Bundespolizei erwartet. Die Sicherheitsangestellten und die Bundespolizisten machten 30 Minuten lang ihre Arbeit, untersuchen die Jägerwaffe und kontrollieren meinen Waffenschein.

Dann begebe ich mich schleunigst zur Sicherheitskontrolle. Die modernen Passagierinformationstafeln geben neben der Dauer des Laufweges in Minuten auch live die Auslastung der unterschiedlichen Kontrollen an, um eine reibungslose Verteilung aller Reisenden zu gewährleisten. Nach dem Passieren der modernen Sicherheitsanlagen geht es für uns Tester zum Abflug. Doch nach kaum zwei Laufwegen staune ich nicht schlecht, als ich plötzlich eine reine Baustelle vorfinde. Unzählige Unternehmen haben zwar ihr Firmenlogo bereits installiert, doch weder abgetrennte Shops noch Regale, Kassen oder Ähnliches sind in Sicht. Hier wird also immer noch gebaut!

Die Ernüchterung schwindet allerdings wieder, als wir die Stolperfallen überwunden haben: Ich erblicke übersichtliche Abflughallen mit demselben und doch sehr zeitgemäßen Design wie vor der Sicherheitskontrolle. Die Beschilderungen zu den Gates, Lounges etc. sind sehr gut und auch die Getränkeservices warten bereits auf die Komparsen.

Bus statt Flugzeug

Durch meine bundespolizeiliche Untersuchung bin ich etwas später dran und muss mich zu meinem Gate beeilen, wo gerade das Boarding begonnen hat. Doch leider - und das möchte ich als einziges irreales Element herausstellen - boarden wir keine realen Flugzeuge, sondern Busse, mit denen wir aber doch eine sehr ausführliche Tour über das gesamte Gelände des BER bekommen.

Im fließenden Übergang wird jetzt die Ankunft simuliert: Nach meinem Kurztrip nach München komme ich am BER von Dubrovnik an. Da Kroatien die Regeln des Schengener Abkommens hinsichtlich der Personenkontrollen nicht anwendet, muss ich - "zurück in Deutschland" - die Passkontrolle durchlaufen. Sowohl die mit Bundespolizisten besetzten Schalter als auch die üblichen automatisierten Easy-Pass-Automaten stehen zahlreich zur Verfügung.

Abschließend nehme ich mir das Gepäck vom Kofferband, welches für den zweiten Flug vorgesehen ist. Ein Glück, dass meine zweite Identität namens "Harald Finger" kein Jäger ist! Nach dem Zoll und dem Verlassen des Ankunftsbereichs kann ich mich direkt für den zweiten Flug bereit machen. In gewisser Weise durchlaufe ich noch einmal das gesamte Abflugprozedere, nur, dass diesmal kein Gepäckwagen angedacht ist und es mit easyJet nach Bournemouth in England geht.

Da sich easyJet als Billigfluggesellschaft kein Gate mit Fluggastbrücke leistet, erfolgt das Boarding realistisch mit einem Bus, der uns wiederum zu einem Bus auf einer "Außenposition" des Vorfelds bringt. Nach einer Flughafentour üben wir erneut das Verfahren eines ankommenden Passagiers und warten auf das Gepäck. Abschließend werden wir Probanden deregistriert und mit einem ständigen Shuttle wieder zur benachbarten Bahnstation des Flughafens Berlin-Schönefeld gebracht.

Das Fazit

Was also ist mein Fazit des Probebetriebstags? Der BER macht an sich eine wirklich gute Figur. Die Beschilderung, das Ambiente und die moderne Technik sind auch nach ganzen neun verzögerten Jahren noch vorbildlich. Kritisch sehe ich allerdings die an manchen Gates etwas knapp bemessenen Sitzplatzmöglichkeiten, die bereits jetzt auftretenden Pixelfehler auf der großen LED-Leinwand und die in jedem Fall noch in den Startlöchern stehenden Einkaufsläden und Geschäfte. Sollte der Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg wie geplant am 31. Oktober 2020 öffnen, dann müssen sich die Flughafenbetreiber und Unternehmen wirklich beeilen! Zurzeit gleicht der Duty-free-Bereich eher einem Rohbau.

In Zukunft kann ich zumindest mit Fug und Recht behaupten, dass ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, dass unser international bekannter Pannenflughafen seine Tore öffnen wird - nur hoffentlich bald!